Alô, CR7! Sergio Ramos marca golaço, homenageia Cristiano Ronaldo e simula telefonema Zagueiro espanhol, agora no Monterrey do México, marcou um gol de cabeça, sua especialidade, e celebrou à la CR7, com o famoso "Siiiiu... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 01h44 (Atualizado em 10/03/2025 - 01h44 )

Sergio Ramos mostrou que a parceria com Cristiano Ronaldo, que brilhou no Real Madrid, segue rendendo frutos, mesmo à distância. O zagueiro espanhol, agora no Monterrey do México, marcou um gol de cabeça, sua especialidade, e celebrou à la CR7, com o famoso “Siiiiu”, seguido de um gesto imitando um telefonema.

Para saber mais sobre essa emocionante homenagem e o desempenho de Sergio Ramos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

