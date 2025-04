Alopecia androgenética: entenda as causas, diagnóstico e opções de tratamento Condição crônica, que afeta homens e mulheres, pode ser controlada com acompanhamento médico e tecnologias avançadas. Saiba mais ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 15h28 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h28 ) twitter

A queda de cabelo progressiva afeta milhões de pessoas, e a alopecia androgenética é a principal responsável. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), aproximadamente 42 milhões de brasileiros enfrentam algum grau dessa condição, que responde por 80% dos casos de calvície masculina e atinge 50% do público feminino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra tudo sobre as causas, diagnóstico e opções de tratamento da alopecia androgenética!

