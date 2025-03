Aluguel em Florianópolis não é bom negócio para donos de imóveis, aponta pesquisa Aluguel em Florianópolis é o 5º mais caro do Brasil, com a média de R$ 56,64/m², mas rentabilidade é pouco mais de 5% ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h47 ) twitter

O aluguel em Florianópolis é o 5º mais caro do Brasil, com a média de R$ 56,64/m². Foi o que apontou a pesquisa FipeZap+, divulgada na terça-feira (18). No entanto, o lucro obtido pelos que alugam imóveis residenciais na capital catarinense está entre os menores do ranking de rentabilidade.

Para entender melhor essa situação e descobrir por que alugar em Florianópolis pode não ser vantajoso para os proprietários, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

