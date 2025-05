Ancelotti deixa Neymar fora de 1ª convocação da Seleção Brasileira; veja lista completa Carlo Ancelotti foi apresentado como novo treinador da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26) e anunciou a primeira convocação... ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 27/05/2025 - 04h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O técnico Carlo Ancelotti foi oficialmente apresentado como novo treinador da Seleção Brasileira na tarde desta segunda-feira (26). Além disso, o italiano também anunciou os 25 jogadores convocados para a próxima data Fifa. No dia 5 de junho, o Brasil visita o Equador no Monumental de Guayaquil. Depois disso, no dia 10 de junho recebe o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Para mais detalhes sobre a convocação e as novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Multinacional brasileira abre 200 vagas de emprego em cidades do Sul de SC

Tigrão e Zé Gotinha: Criciúma promove mutirão de vacinação durante o jogo contra o Coritiba

CPI das Bets ouve o influencer Jon Vlogs nesta terça; conheça