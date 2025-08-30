Antes e depois: revitalização da Prainha é concluída em Blumenau com investimento de R$ 39 mi
Obras aguardadas há anos pela comunidade serão entregues no domingo (31), com a presença do governador Jorginho Mello (PL)
A revitalização da Prainha, nome popular da Praça Juscelino Kubitschek de Oliveira, e a reurbanização da Margem Esquerda, serão entregues às 10h30 de domingo (31), em Blumenau, com a presença do governador Jorginho Mello (PL). As obras, aguardadas há anos pela comunidade local, devem ser 100% finalizadas até sábado (30), após os retoques finais. O investimento total é de R$ 39,6 milhões, com recursos municipais, estaduais e federais.
