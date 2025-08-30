Antes e depois: revitalização da Prainha é concluída em Blumenau com investimento de R$ 39 mi Obras aguardadas há anos pela comunidade serão entregues no domingo (31), com a presença do governador Jorginho Mello (PL) ND Mais|Do R7 30/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A revitalização da Prainha, nome popular da Praça Juscelino Kubitschek de Oliveira, e a reurbanização da Margem Esquerda, serão entregues às 10h30 de domingo (31), em Blumenau, com a presença do governador Jorginho Mello (PL). As obras, aguardadas há anos pela comunidade local, devem ser 100% finalizadas até sábado (30), após os retoques finais. O investimento total é de R$ 39,6 milhões, com recursos municipais, estaduais e federais.

Não perca a oportunidade de ver como ficou a revitalização! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caminhoneiro morre na SC-110 após tombar sobre a pista e bater contra barranco

Café da manhã em hotel premiado em SC é experiência de luxo que cabe no bolso

Prédio interditado é liberado após risco de desabamento assustar moradores em SC