Aos 18 anos, modelo de SC brilha em desfile de grife em Paris A jovem começou a carreira em 2022, já atuou em Paris, Londres e Milão, estrelando campanhas para grifes como Diesel e Maison Margiela... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 13h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A catarinense Eduarda Muehlmann, de 18 anos, foi um dos destaques da Semana de Alta-Costura de Paris. Natural de São Bento do Sul, a modelo brilho vestindo os looks da coleção couture verão 2025 da grife Valentino na última quarta-feira (29).

Saiba mais sobre essa jovem promessa da moda e outros destaques do desfile consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Suspeito de esfaquear ex-esposa em rua de Chapecó é preso

Duas pessoas são encontradas mortas em uma casa de Chapecó; suspeitos foram presos

Mauro de Nadal encerra passagem como presidente da Alesc e apresenta balanço da sua gestão