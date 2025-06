Aos 67 anos, faixa-preta em judô volta à sala de aula e vira estagiário em Criciúma Aposentado na área de logística, Carlos Antônio Barbosa da Silva ingressa na faculdade de Educação Física e se torna estagiário da... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h17 ) twitter

ND Mais

Carlos Antônio Barbosa da Silva, de 67 anos, é um personagem especial da FME (Fundação Municipal de Esportes). Aposentado da área de logística há dois anos, ele se tornou estagiário da equipe de judô que representa o município em várias competições esportivas.

Não perca a oportunidade de conhecer a inspiradora história de Carlos e sua jornada no judô! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

