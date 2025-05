Apenas 3% da arrecadação da TPA de Bombinhas foi usada com gestão ambiental Relatório técnico do Tribunal de Contas mostra que, entre 2015 e 2023, verba da TPA foi utilizada majoritariamente em administração... ND Mais|Do R7 04/05/2025 - 22h59 (Atualizado em 04/05/2025 - 22h59 ) twitter

Criada com a promessa de proteger o meio ambiente e garantir a preservação de um dos destinos turísticos mais visitados de Santa Catarina, a TPA (Taxa de Preservação Ambiental) de Bombinhas tem gerado um histórico de polêmicas desde sua implantação, em 2015.

Para entender melhor como os recursos estão sendo utilizados e as implicações disso para o meio ambiente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

