Apesar de alta no semestre, economia de SC perdeu fôlego em abril e maio, aponta Fiesc Segundo a entidade, abril e maio registraram retrações de 1,3% e 0,3% na atividade industrial, mas o saldo do semestre segue positivo... ND Mais|Do R7 27/07/2025 - 01h37 (Atualizado em 27/07/2025 - 01h37 ) twitter

Apesar de registrar crescimento de 6,1% na atividade econômica no acumulado entre janeiro e maio, Santa Catarina encerrou o segundo trimestre com sinais de desaceleração. Dados do Banco Central, compilados pelo Observatório da Fiesc (Federação das Indústrias de SC), apontam que o estado teve retrações consecutivas em abril (-1,3%) e maio (-0,3%) no índice que antecipa o comportamento do PIB (Produto Interno Bruto).

