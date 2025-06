Após ameaças de Trump, líder supremo do Irã promete consequências sérias e ‘danos irreparáveis’ Aiatolá Ali Khamenei rebateu as declarações do presidente americano e disse que o Irã não irá se render

ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 00h16 (Atualizado em 19/06/2025 - 00h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share