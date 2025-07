Após grave acidente, vice-prefeito de Pinheiro Preto passará por cirurgia no rosto O vice-prefeito de Pinheiro Preto se envolveu em um grave acidente na tarde de quarta-feira (9); ele segue internado e passará por... ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 23h37 ) twitter

O vice-prefeito de Pinheiro Preto, no Meio-Oeste de Santa Catarina, Ademir Luiz Fontana, de 67 anos, continua internado após sofrer um grave acidente na SC-135, no município, na tarde de quarta-feira (9). Segundo a última atualização médica, divulgada às 9h30 desta quinta-feira (10), Fontana está consciente e orientado. Ainda nesta quinta, ele passará por uma cirurgia no rosto, devido a uma fratura.

Para mais detalhes sobre o estado de saúde do vice-prefeito e os desdobramentos do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

