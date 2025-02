Após Tiba Camargos perder movimentos, esposa grávida atualiza estado de saúde do marido Grávida de uma menina, esposa de Tiba Camargos afirma que o influenciador passou o dia sem febre; família realizou vaquinha virtual... ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h26 ) twitter

Oito dias após um grave acidente no Rio Buricá, no Rio Grande do Sul, o influenciador católico Tiba Camargos continua internado em um hospital de Porto Alegre. Sua esposa, Déa Camargos, atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do marido. No último sábado (15), ela relatou que Tiba passou a noite estável, mas com febre alta.

Para mais detalhes sobre a situação de Tiba Camargos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

