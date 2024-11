Após um mês internado, ciclista atingido por caminhão em Joinville deixa o hospital Após um mês internado, ciclista atingido por caminhão em Joinville deixa o hospital ND Mais|Do R7 10/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 10/11/2024 - 22h29 ) twitter

Ciclista atingido por caminhão em Joinville

O ciclista Marcos Vinicius Freitas dos Santos, que foi atingido por um caminhão em Joinville, no Norte de Santa Catarina, deixou o hospital. Após um mês internado, o jovem recebeu alta na terça-feira (5).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a recuperação do ciclista.

