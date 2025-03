Apuração do Carnaval de Florianópolis: quando será e como assistir a definição da escola campeã A festa do Carnaval de Florianópolis segue quente nesta segunda-feira (3) com a apuração que irá definir a escola que será a grande... ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 03/03/2025 - 10h26 ) twitter

Quem pensa que a festa terminou com o último carro alegórico cruzando a dispersão na madrugada de domingo (2) se engana. Nesta segunda-feira (3), a partir das 16h, dirigentes, integrantes das escolas e foliões se reúnem novamente na Nego Quirido para a apuração do Carnaval de Florianópolis para conhecer grande campeã de 2025, além de homenagens e o anúncio dos vencedores do Prêmio Carlos Magno, instituído no ano passado.

Não perca a chance de saber tudo sobre a apuração e os detalhes do Carnaval de Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

