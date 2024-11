Aquilombar: Unesc promove cultura e diversidade no Dia da Consciência Negra Aquilombar: Unesc promove cultura e diversidade no Dia da Consciência Negra ND Mais|Do R7 20/11/2024 - 10h08 (Atualizado em 20/11/2024 - 10h08 ) twitter

Evento Aquilombar

A luta pela igualdade racial ganha destaque em Criciúma nesta quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra, com o evento Aquilombar – Diversidade, Cultura e Movimento. A ação é promovida pela Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), por meio do Neabi (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas), e acontecerá no Parque da Prefeitura, a partir das 15h.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa! Saiba mais

