Árbitro de Hercílio Luz x Criciúma fica no trânsito e FCF coloca substituto de plantão Acidente na BR-101 em Porto Belo deixa árbitro e trio parados no trânsito e faz a FCF colocar novos profissionais de sobreaviso ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 19/02/2025 - 22h05 )

Um acidente no km 157 da BR-101 em Porto Belo interditou a pista no sentido Porto Alegre e a arbitragem para o jogo entre Hercílio Luz e Criciúma, às 20h30 desta quarta-feira (19), pode não chegar. Com isso, a FCF já escalou um trio para ficar de sobreaviso.

Para mais detalhes sobre essa situação inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

