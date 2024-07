Arte de Bruno Barbi ganha destaque em nova coleção de camisetas

ND Mais |Do R7

Artista urbano e ativista Bruno Barbi dá às caras literalmente à nova coleção de estampas e pôsteres da marca Armazém Jacobina. É de Bruno as artes que levam para as camisetas da marca rostos e mensagens de grandes personalidades da cultura popular e preta de Floripa e do país.

