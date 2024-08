Arthur Chaves brilha na Bundesliga após transferência milionária O zagueiro Arthur Chaves, ex-Avaí, foi vendido pelo Acadêmico Viseu, de Portugal, para o Hoffenheim, da Alemanha ND Mais|Do R7 31/08/2024 - 20h30 (Atualizado em 31/08/2024 - 20h30 ) ‌



A nova liga do zagueiro Arthur Chaves, ex-Avaí, é a Bundesliga. O jogador foi anunciado neste sábado no Hoffenheim, da Alemanha, ao ser comprado por 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,3 milhões) do Acadêmico Viseu, de Portugal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

