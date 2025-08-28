Logo R7.com
As quatro infrações que motivaram a ordem para demolir o Bar do Boni em Florianópolis

Estabelecimento tem seis meses para planejar e executar a demolição; defesa afirma que vai buscar medidas cabíveis para a regularização...

ND Mais|Do R7

Esta não foi a primeira vez que a Justiça Federal determinou a demolição do Bar do Boni, construído há mais de 50 anos às margens da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Em março deste ano, o estabelecimento foi alvo de outra ação, que determinou a destruição de diversos estabelecimentos, residenciais e comerciais, na praia Mole. À época, o comércio conseguiu recorrer.

Para entender todos os detalhes sobre as infrações e as implicações dessa decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

