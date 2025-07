Atas mostram possível omissão em casos de abuso infantil em creche de Florianópolis Documentos obtidos pela reportagem do Grupo ND mostram que primeiras denúncias chegaram em fevereiro deste ano, mas suspeito dos crimes... ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 20h38 ) twitter

A primeira denúncia de abuso infantil em creche de Florianópolis chegou à instituição ainda em fevereiro de 2025. Atas obtidas pela reportagem do ND Mais mostram que uma criança relatou à família, no início do ano, que um dos educadores “passou a mão” em suas partes íntimas.

Para entender todos os detalhes e as implicações desse caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

