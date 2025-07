Ateliê Solidário: Itajaí recebe pela primeira vez a ação da Campanha do Agasalho O Ateliê Solidário recupera peças de roupa para doação a famílias em situação de vulnerabilidade. ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 03h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 03h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Pela primeira vez, a cidade de Itajaí será palco do Ateliê Solidário, ação faz parte da Campanha do Agasalho, promovida pela NDTV RECORD e Quantum Engenharia. O evento será realizado nos dias 11 e 12 de julho, na Rua Hercílio Luz, ao lado do Museu, no Centro de Itajaí.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba como você pode fazer a diferença!

Leia Mais em ND Mais:

Olimpíada das APAEs reúne 900 atletas em competição marcada por inclusão e superação em SC

FOTOS: Avenida de Balneário Camboriú ‘vira mar’ e trânsito fica caótico

Ônibus atinge pilar e derruba parte da cobertura de terminal em Joinville