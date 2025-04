Atentado em escola: o que se sabe sobre professora esfaqueada por alunos no RS Professora esfaqueada foi socorrida e levada ao hospital após ataque de três alunos do 7° ano do ensino fundamental ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma professora de inglês foi esfaqueada por três adolescentes em uma escola municipal de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na tarde de terça-feira (31). Os alunos ainda teriam destruído câmeras de segurança antes do crime.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este trágico incidente e suas repercussões.

Leia Mais em ND Mais:

‘Curandeiro’ suspeito de estuprar mulheres em sessões espirituais é preso em MG

Decisão judicial suspende processo de impeachment contra vice-prefeito de Lages

Abril laranja: SC reforça campanha de prevenção contra a crueldade animal