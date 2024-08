Áudio vazado gera investigação sobre crime contra candidatas em SC O Ministério Público apura a suspeita de crime de discriminação contra mulheres candidatas às eleições municipais em Barra Velha,... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 03h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 03h00 ) ‌



O Ministério Público apura a suspeita de crime de discriminação contra mulheres candidatas às eleições municipais em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Isso porque um morador da cidade teria gravado e divulgado áudio com palavreado constrangedor e humilhante contra as candidatas.

