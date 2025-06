Aurora Coop mira expansão com aquisição da Gran Mestri, tradicional marca de queijos A Aurora, uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil, comunicou que iniciou negociações com a Gran Mestri, empresa com... ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 07h36 ) twitter

A Aurora Coop, uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil, comunicou que iniciou negociações para aquisição do controle acionário da Gran Mestri Alimentos S/A, empresa com sede em Guaraciaba, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

