Avaí chega ao 19º título e é o mais vezes campeão: veja quem já ganhou o Campeonato Catarinense O Avaí foi o grande campeão do Campeonato Catarinense de 2025 ao empatar com a Chapecoense na tarde deste sábado (22) ND Mais|Do R7 23/03/2025 - 11h45 (Atualizado em 23/03/2025 - 11h45 ) twitter

O Avaí é o time mais vezes campeão do Campeonato Catarinense. O Leão estava empatado com o rival Figueirense, mas com a conquista de 2025 agora passa a ter 19 troféus do Estadual.

