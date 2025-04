Avaí Jardim conquista título da Copa Sul de fut7 no Paraná Com campanha invicta e muitos gols, o time do Avaí Jardim BMH Fut 7 conquistou mais um troféu para a galeria

ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share