Avaí lança nova camisa 3 para a temporada 2025; veja imagens

O Avaí divulgou na manhã desta segunda-feira (28) imagens da nova camisa três do clube para a temporada 2025. A camisa é predominantemente num tom azul marinho com alguns detalhes em dourado e branco.

