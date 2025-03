Avaí vai colocar telão na Ressacada para torcedores assistirem à final do Catarinense Avaí enfrenta a Chapecoense em Xanxerê no próximo sábado (15) pelo jogo de ida da final do Campeonato Catarinense ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 12/03/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se mais de 500 km separam Florianópolis de Xanxerê, o Avaí encontrou uma forma de fazer seu torcedor ficar mais próximo do time na final do Campeonato Catarinense no próximo sábado (15).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o evento e como participar!

Leia Mais em ND Mais:

Namorado suspeito de dar cocaína a adolescente que morreu em SC é solto

Parque Belvedere: novo espaço para lazer e esporte será inaugurado em Chapecó

Sintonia dentro e fora de campo: goleiros do Avaí falam sobre momento de protagonismo