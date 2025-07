Avaí x Paysandu: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Leão na Série B Avaí busca vitória diante de um embalado Paysandu no estádio da Ressacada para se consolidar cada vez mais no G-4 da Série B; Lateral... ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 18h36 (Atualizado em 05/07/2025 - 18h36 ) twitter

O Avaí entra em campo às 19h30 deste sábado no estádio da Ressacada diante do Paysandu e busca uma vitória para se consolidar no G-4 da Série B. O técnico Jair Ventura terá o desfalque do lateral-direito Marcos Vinícius, suspenso em função do terceiro cartão amarelo, mas em contrapartida deve ter o retorno do volante Zé Ricardo, recuperado de uma cirurgia de apendicite.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande confronto!

