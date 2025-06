Avaí x Vitória: onde assistir e tudo sobre a final do Brasileiro sub-20 Avaí busca título inédito da competição neste sábado no estádio da Ressacada; Leão da Ilha já está na Série A da categoria ND Mais|Do R7 14/06/2025 - 06h55 (Atualizado em 14/06/2025 - 06h55 ) twitter

Após conquistar a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Avaí agora entra em campo neste sábado às 15h30 no estádio da Ressacada diante do Vitória buscando o título da competição. A entrada para assistir o jogo é gratuita e a diretoria do Leão da Ilha tem incentivado seu torcedor a comparecer nesta decisão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

