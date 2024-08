Avanço na Saúde: Cirurgias Eletivas pelo SUS em SC O Hospital São Miguel, em Joaçaba no Meio-Oeste de SC, realizou as primeiras cirurgias eletivas por meio do SUS (Sistema Único de... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 09h03 (Atualizado em 20/08/2024 - 09h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Hospital São Miguel, em Joaçaba no Meio-Oeste de SC, realizou as primeiras cirurgias eletivas por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Foram 24 procedimentos cirúrgicos em ortopedia custeado pelo Governo do Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Hospital São Miguel realiza as primeiras cirurgias eletivas pelo SUS em SC

• Programa Joinville Mais Tec oferece mais de mil vagas gratuitas em cursos de tecnologia

• Sentiram falta? Frente fria traz de volta as chuvas no litoral catarinense