Avião ‘empina’ na pista durante embarque em aeroporto de São Paulo; entenda

Um avião empinou durante uma operação de embarque na sexta-feira (23), no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em São Paulo. O incidente envolveu o voo AD5144, operado pela Azul Linhas Aéreas e todos os passageiros desembarcaram com segurança.

Para mais detalhes sobre o incidente e as medidas tomadas pela companhia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

