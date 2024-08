Avicultura Catarinense: Tradição e Economia em Alta Força de uma das maiores cadeias produtivas do Brasil, a avicultura catarinense preserva suas bases sustentadas por propriedades familiares... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 15h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Força de uma das maiores cadeias produtivas do Brasil, a avicultura catarinense preserva suas bases sustentadas por propriedades familiares. A tradição transmitida por gerações leva o estado ao segundo lugar no ranking dos maiores produtores de aves do Brasil, com produtos exportados para 150 países, segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Dia do Avicultor: famílias catarinenses mantêm a avicultura forte e movimentam economia

• ‘Vi crescer com entusiasmo’: avó lamenta morte de jovem em acidente na SC-108, em Joinville

• Mulher ligou para marido no porta-malas durante assalto em Chapecó: ‘por que pegar ela?’