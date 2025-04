Bairro planejado em SC movimenta R$ 250 mi e um dos empreendimentos esgota unidades em 4 dias Em apenas 96 horas, os empreendimentos comercializados no bairro somaram R$ 252 milhões em VGV ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 31/03/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O primeiro bairro planejado de Joinville (SC), a Cidade das Águas, alcançou um marco impressionante no mercado imobiliário. Em apenas 96 horas, os empreendimentos comercializados no bairro somaram R$ 252 milhões em VGV (Valor Geral de Vendas). Esse número representa cerca de 75% do total de vendas imobiliárias do primeiro trimestre de 2024 na cidade.

Para saber mais sobre esse sucesso no mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Avó e netas soterradas após terremoto em Mianmar gravam vídeo de despedida para família

Processo seletivo em Itajaí tem vagas de até R$ 10,6 mil; veja como se inscrever

‘Desprezo pela saúde’: como MPSC desmantelou império de clínicas de emagrecimento