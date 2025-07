Balneário Camboriú desbanca São Paulo com pizza gigante de 61 metros Título de maior pizza linear do Brasil foi reconhecido oficialmente pelo Ranking Brasil nesta quinta-feira (10) ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 03h36 (Atualizado em 12/07/2025 - 03h36 ) twitter

O Dia Mundial da Pizza foi marcado por um recorde em Balneário Camboriú: a maior pizza linear do Brasil. A cidade bateu o recorde na noite de quinta-feira (10), com uma massa de 61 metros de comprimento, que foi montada na Praça Higino João Pio, no Centro.

