Banco Central eleva a Selic para 13,25% e indústria brasileira critica alta: 'Morte anunciada' Na primeira reunião de 2025, órgão estabeleceu o aumento da taxa e sinalizou que ela continuará subindo nos próximos meses; indústria... ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 23h46 (Atualizado em 30/01/2025 - 00h08 )

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anunciou, na primeira reunião de 2025 realizada nesta quarta-feira (29), que o ano começará com a taxa Selic a 13,25%, aumento de 1 p.p. (ponto percentual) em relação ao fim de 2024, e sinalizou que os aumentos seguirão nos próximos encontros. De acordo com a CNI (Confederação Nacional da Indústria), os juros altos representam “a crônica de uma morte anunciada”.

Para entender melhor as implicações dessa decisão e as reações do setor industrial, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

