Banda Fish Ventura lança documentário sobre a importância da música independente Eu recebi uma sugestão muito interessante do jornalista Daniel Silva, do portal Rifferama, e compartilho para os leitores e leitoras...

Eu recebi uma sugestão muito interessante do jornalista Daniel Silva, do portal Rifferama, e compartilho para os leitores e leitoras entusiastas do reggae. A banda Fish Ventura lançou há poucos dias o documentário “Pilotem suas próprias cabeças: a importância da música independente para gerar conexões”.

