Banhista leva picada de cobra e é resgatado por helicóptero na Grande Florianópolis Vítima de picada de cobra foi levada para o Hospital Universitário, em Florianópolis; banhista estava orientado e consciente durante... ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h25 )

Um homem de 25 anos levou uma picada de cobra na sua perna direita, nesta terça-feira (25), por volta das 16h30. O incidente aconteceu na praia de Tinguá, em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. A identidade do banhista não foi divulgada.

Saiba mais sobre este incidente impressionante e o resgate realizado no site do nosso parceiro ND Mais.

