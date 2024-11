Barata em prato do RU da UFSC gera revolta após denúncias Um vídeo foi, inicialmente, compartilhado nas redes sociais sem haver confirmação de ter sido na UFSC; reitoria confirmou a veracidade... ND Mais|Do R7 23/10/2024 - 00h08 (Atualizado em 23/10/2024 - 00h08 ) twitter

17 dias após o RU da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho de SC por conta das condições precárias e três dias após o reitor se reunir com estudantes para debater melhorias no local, um estudante flagrou, no último sábado (19), uma barata em meio ao feijão de um prato servido no restaurante.

