Beto Carrero aposenta icônica cobra gigante que ‘engolia’ atração

Item fazia parte de uma das atrações mais conhecidas e antigas do Beto Carrero

ND Mais

ND Mais|Do R7

Quem visitou o Beto Carrero World nos últimos dias deve ter se deparado com uma mudança de cenário em uma das atrações mais icônicas do parque: a famosa cobra da ferrovia DinoMagic, que “engolia” o trem no trajeto, foi removida do local no último fim de semana.

Para saber mais sobre essa mudança e as novas atrações do parque, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

