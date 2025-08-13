Beto Carrero aposenta icônica cobra gigante que ‘engolia’ atração
Item fazia parte de uma das atrações mais conhecidas e antigas do Beto Carrero
Quem visitou o Beto Carrero World nos últimos dias deve ter se deparado com uma mudança de cenário em uma das atrações mais icônicas do parque: a famosa cobra da ferrovia DinoMagic, que “engolia” o trem no trajeto, foi removida do local no último fim de semana.
Para saber mais sobre essa mudança e as novas atrações do parque, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
