Bets e Tigrinho: polícia bloqueia R$ 30 mi de grupo por lavar dinheiro com jogos ilegais em SC Criminosos utilizavam "laranjas" para lavar dinheiro de caça-níqueis, jogo do bicho, bingo online, Jogo do Tigrinho e bets irregulares... ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 19/06/2025 - 20h56 ) twitter

A operação “Cartão Vermelho” da Polícia Civil cumpriu 17 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de explorar jogos ilegais em Balneário Camboriú, na quarta-feira (18). Os criminosos ganham dinheiro com jogo do bicho, bingo online, caça-níqueis, Jogo do Tigrinho e bets esportivas. A polícia bloqueou um total de R$ 30 milhões em imóveis, veículos e ativos financeiros dos investigados.

