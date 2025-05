Biguaçu celebra 192 anos com seis dias de festa; veja programação completa Aniversário de Biguaçu terá shows nacionais de Armandinho, Atitude 67 e Fernando Sorocaba; prefeito Salmir da Silva destacou o crescimento... ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 19h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h05 ) twitter

A cidade de Biguaçu abriu a BigFest 2025, que celebra os 192 anos do município e que, este ano, vem em formato ampliado. Com seis dias de programação – a festa vai até o próximo domingo (18) – no CTG Sela de Prata.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atrações e detalhes dessa grande celebração!

