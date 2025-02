Blumenau rompe contrato com empresa responsável por merenda as vésperas da volta às aulas Rompimento de contrato com empresa não impactará no serviço de merenda em escolas de Blumenau; contrato de emergência foi assinado... ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 19h06 ) twitter

Às vésperas do retorno às aulas, a prefeitura de Blumenau rompeu o contrato com a empresa Risotolândia, que fornecia merenda em creches e escolas da rede municipal. A rescisão foi assinada na última quarta-feira (29), conforme publicado no Diário Oficial.

