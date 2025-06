Blumenau terá o maior show de lanternas da América Latina em parceria com a China Show de lanternas é tradição milenar na China e chega como nova atração para o Natal em SC ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 23h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h16 ) twitter

Durante missão oficial à China, o prefeito de Blumenau, Egidio Ferrari, anunciou nesta segunda-feira (23) uma parceria inédita com uma das mais tradicionais fabricantes de lanternas chinesas. O acordo garante a realização do Luminous Show, considerado o maior festival de lanternas da América Latina, como uma das atrações principais do Natal de Blumenau em 2025.

