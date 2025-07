Bob Esponja chega a Florianópolis: corrida inédita promete diversão para todas as idades Corrida do Bob Esponja tem percurso de 4 km, caminhada de 2 km e kits temáticos; inscrições estão abertas ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 02h17 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h17 ) twitter

Florianópolis recebe no próximo dia 13 de julho a Corrida do Bob Esponja, evento inspirado no famoso personagem da Nickelodeon. Esta será a primeira edição na capital catarinense, com largada na Beira-Mar Continental, a partir das 8h.

