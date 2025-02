Bolo envenenado: perícia confirma arsênio em urina de marido e filho de suposta serial killer A mulher deve ser acusada pela morte de três pessoas e por tentar matar outras cinco, entre elas o marido e o próprio filho ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 14h47 (Atualizado em 20/01/2025 - 14h47 ) twitter

Novas provas indicam que Deise Moura dos Anjos, presa por matar três familiares com um bolo envenenado em dezembro de 2024, pode ser uma serial killer. Além dela também ser suspeita de matar o sogro meses antes, a polícia encontrou indícios de arsênio na urina do marido e do filho de Deise, indicando uma possível tentativa de duplo homicídio.

Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

