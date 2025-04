Bolsas de Nova Iorque têm maior queda desde 2020 após tarifaço de Trump; veja impactos globais Tarifaço de Trump afetou bolsas de valores pelo mundo todo; gigantes da tecnologia, como Meta e Apple, foram diretamente afetadas por... ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 22h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 22h26 ) twitter

As bolsas de Nova Iorque fecharam o pregão desta quinta-feira (3) em forte queda, em uma reação clara ao tarifaço de Trump. Além de uma taxa mínima de 10% sobre praticamente todas as importações do país, o presidente dos EUA anunciou alíquotas recíprocas a seus principais parceiros comerciais. O Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq tiveram a maior queda diária desde março de 2020.

Para entender melhor os impactos globais dessa decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

