Bomba? Dono da ‘Choquei Curitiba’ é preso por extorquir pessoas para não divulgar fofocas Investigado utilizava perfis com o nome "Choquei Curitiba" para divulgar conteúdo ofensivo e exigir dinheiro em troca de silêncio nas... ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 04h59 (Atualizado em 25/04/2025 - 04h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Polícia Civil do Paraná prendeu, nesta quinta-feira (24), um homem acusado de operar perfis com o nome “Choquei Curitiba” e variações no Instagram, como parte de um esquema de extorsão contra mais de 60 vítimas. A prisão aconteceu no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Saiba mais sobre essa operação impactante e as consequências para o autor dos crimes consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

De SC ao Vaticano: casal escreve mensagem no último adeus ao Papa Francisco

Sem anistia, oposição retoma obstrução na Câmara

Grupo ND promove a 2ª edição do Café com Insights e reúne empresários do Oeste de SC