Bombeira militar de SC fica em estado grave após se afogar durante curso de mergulho Uma bombeira militar de Chapecó se afogou durante um curso de mergulho no Rio Itajaí; ela ficou em estado grave ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma bombeira militar de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, se afogou durante uma das etapas do CMAUT (Curso de Mergulho Autônomo). O incidente ocorreu na quarta-feira (19) no Rio Itajaí, no Litoral Norte de SC, e a soldado, de 28 anos, ficou em estado grave.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação da bombeira e as atualizações do caso.

Leia Mais em ND Mais:

População de Itajaí ganha 0800, apps e site para serviço de manutenção da iluminação pública

FOTOS: Kéfera posa de biquíni em Florianópolis e recebe elogios: ‘Que mulherão!’

Jovens de Santa Catarina são os que mais estudam e trabalham no Brasil