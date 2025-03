Bombeira morta em treinamento faria 29 anos na segunda-feira; o que se sabe sobre o caso? A bombeira militar Tainá Pauli completaria 29 anos nesta segunda-feira (31); 12 dias após o incidente, as causas do afogamento ainda... ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 31/03/2025 - 05h05 ) twitter

A bombeira militar Tainá Pauli completaria 29 anos nesta segunda-feira, 31 de março. No entanto, um dia antes, no domingo, 30 de março, familiares, amigos e colegas de corporação se reuniram para a despedida de Tainá. Ela morreu durante um curso de mergulhador autônomo do Corpo de Bombeiros Militar e, 12 dias após o incidente, as causas do afogamento ainda não foram esclarecidas.

Para saber mais sobre este trágico caso e as homenagens prestadas a Tainá, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

